ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.
  • Uw geluid. Uw stijl.

Niet meer leverbaar

5000 seriesVolledig draadloze in-ear-koptelefoon

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Reviews & awards
Uw geluid. Uw stijl.
Muziek of gesprekken, deze strakke, echt draadloze hoofdtelefoon levert altijd de beste prestaties. Active Noise Cancelling verwijdert achtergrondgeluiden. U kunt het geluid personaliseren met behulp van de Philips Headphones-app. Als u één oordopje uit doet, wordt de muziek gepauzeerd.
Bekijk alle voordelen

Uw geluid. Uw stijl.

  • 8 mm drivers/gesloten achterkant

  • Actieve ruisonderdrukking

  • Zwart

  • Bluetooth®

Slank ontwerp en hybride actieve ruisonderdrukking

Slank ontwerp en hybride actieve ruisonderdrukking

Deze True Wireless hoofdtelefoon ziet er niet alleen geweldig uit, maar zorgt er ook voor dat u uw muziek beter hoort terwijl u onderweg bent. Hybride actieve ruisonderdrukking vermindert externe ruis, zodat er minder stoorzenders tussen u en uw muziek zitten. Met de bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten.

De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

Verbeter het basgeluid. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met één tik schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi.

Dubbele microfoons voor heldere gesprekken. Monomodus

Twee microfoons in elk oordopje luisteren naar het geluid van uw stem, waarbij ruis uit uw omgeving wordt verminderd. Als u zich op een stillere plaats bevindt en geen ruis hoeft te blokkeren tijdens het spreken, kunt u in de monomodus ook één oordopje gebruiken om te praten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

1.4

van 5

10

Reviews & awards

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Voordelen

Compact and they actually stay in my ears

Nadelen

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

31/12/2023

Deutschland

Deutschland

Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar

Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.

Voordelen

Hardware super

Nadelen

Software nicht nutzbar

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

07/06/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

nicht benutzbar

Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.