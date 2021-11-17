comme les avis précedents, jouvre le capot, lumiere bleu puis clignotement de la lumiere blanche 1/sec... bluetooth non decelable , et quand on les retire de la boite : rien ne se passe ( pas de musique daccueil, pas de lumieres sur les ecouteurs... rien. pouvez vous créeér un lien de mise a jour pour resoudre le pb ? est ce un defaut de batterie des ecouteurs? merci pour votre reponse qui sera , je l'espere (mais j'y crois pas trop), résolutive. Merci