Des basses qui en imposent.

Offrez des basses puissantes à votre musique. Ces écouteurs intra-auriculaires tiennent confortablement dans l'oreille, tandis que leur télécommande intégrée vous permet de parcourir facilement vos playlists. La solution idéale lorsque vous recevez un appel alors que les basses sont sur le point d'exploser !