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Arrêté
TAE1205BK/00
HP 8 mm/conception arrière fermée
Ergonomique
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Excellente isolation phonique passive
Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.
Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.
2.8
sur 6
22
Avis
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Avantages
Akku, Bedienung, Handhabung
Contre
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
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Hypericum
14/10/2022
Deutschland
leicht zu bedienen
leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich
Avantages
leicht zu bedienen
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
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TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Avantages
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Contre
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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