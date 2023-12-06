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Niet meer leverbaar
TAE1205BK/00
8 mm drivers/gesloten achterkant
Comfortabele pasvorm
IPX4, zweet- en waterbestendig
Superieure passieve geluidsisolatie
Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX4-classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.
Flexibele vleugeltips passen onder de rand van uw oor en bieden een goede pasvorm en betere passieve geluidsisolatie. Een ovale akoestische buis en verwisselbare oordopjes zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. De platte kabel van de koptelefoon zit comfortabel achter uw nek, ongeacht of de oordopjes nu in of uit het oor zitten.
Deze koptelefoon heeft magnetische oortjes die aan elkaar blijven plakken en een platte kabel die niet in de knoop raakt. Als u hem uit een tas of zak trekt, hoeft u niet eerst de kabel uit de knoop te halen voordat u kunt genieten van uw afspeellijst.
2.8
van 5
22
Reviews & awards
matsun
06/12/2023
Nederland
Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden
Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak
Voordelen
Geluidskwaliteit, zitten goed
Nadelen
Bellen is minder goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Lomdelo
09/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Prima geluid, zit prima in het oor. Voelt hem niet zitten, licht gewicht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Voordelen
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Nadelen
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic