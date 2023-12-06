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  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar
  • Muziek zonder kabelwirwar

Niet meer leverbaar

Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Reviews & awards
Muziek zonder kabelwirwar
Houd uw muziek dichterbij. Deze spatwater- en zweetbestendige draadloze koptelefoons bieden geweldig geluid, een comfortabele in-ear pasvorm en 7 uur afspeeltijd. Als u nog langer wilt luisteren kunt u met slecht 15 minuten opladen nog eens 1 uur muziek luisteren.
Bekijk alle voordelen

Muziek zonder kabelwirwar

  • 8 mm drivers/gesloten achterkant

  • Comfortabele pasvorm

  • IPX4, zweet- en waterbestendig

  • Superieure passieve geluidsisolatie

IPX4, zweet- en spatwaterbestendig

Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX4-classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Stevig, flexibel en comfortabel

Flexibele vleugeltips passen onder de rand van uw oor en bieden een goede pasvorm en betere passieve geluidsisolatie. Een ovale akoestische buis en verwisselbare oordopjes zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. De platte kabel van de koptelefoon zit comfortabel achter uw nek, ongeacht of de oordopjes nu in of uit het oor zitten.

Magnetische oortjes. Plat, snoer dat niet in de knoop raakt

Deze koptelefoon heeft magnetische oortjes die aan elkaar blijven plakken en een platte kabel die niet in de knoop raakt. Als u hem uit een tas of zak trekt, hoeft u niet eerst de kabel uit de knoop te halen voordat u kunt genieten van uw afspeellijst.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

22

Reviews & awards

06/12/2023

Nederland

Nederland

Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden

Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak

Voordelen

Geluidskwaliteit, zitten goed

Nadelen

Bellen is minder goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

09/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top

Prima geluid, zit prima in het oor. Voelt hem niet zitten, licht gewicht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Voordelen

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Nadelen

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

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