ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Câble pour moniteur SVGA

SWX2112/10

Permet de relier votre ordinateur à un moniteur

Câble de grande qualité optimisé pour la vidéo haute résolution

Voir tous les avantages

Vidéo SVGA

Permet de relier votre ordinateur à un moniteur

  • 1,8 m

  • Noire

Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.

Vis à main moulées

Tournez manuellement les connecteurs en toute facilité. Aucun tournevis ni outil requis.

Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée

Les extrémités moulées empêchent le frottement et prolongent la durée de vie de votre câble.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 218.8 kB
  • 21 July 2026

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.