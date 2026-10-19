Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SWX2112/10
Permet de relier votre ordinateur à un moniteur
Câble de grande qualité optimisé pour la vidéo haute résolution
1,8 m
Noire
Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.
Tournez manuellement les connecteurs en toute facilité. Aucun tournevis ni outil requis.
Les extrémités moulées empêchent le frottement et prolongent la durée de vie de votre câble.