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Niet meer leverbaar

SVGA-monitorkabel

SWX2112/10

Sluit uw computer aan op een monitor

Hoogwaardige kabel geoptimaliseerd voor video met een hoge resolutie

Bekijk alle voordelen

SVGA-video

Sluit uw computer aan op een monitor

  • 1,8 m

  • Zwart

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

Gegoten vleugelschroeven

Draai de aansluitingen simpelweg met uw vingers. U hebt geen schroevendraaier of ander gereedschap nodig.

Gegoten uiteinden voor verlengde duurzaamheid

Gegoten uiteinden voorkomen dat de kabel gaat rafelen en verlengen de levensduur van uw kabel.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 211.1 kB
  • 20 July 2026

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