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  • Un défroisseur à vapeur qui a du style
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Série 5000Défroisseur à main

STH5020/20

4.3
| (7) Avis
Un défroisseur à vapeur qui a du style
Vous avez choisi votre tenue, mais n'avez pas le temps de la repasser ? Pas de panique, nous avons la solution ! Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure avec son design élégant.
Voir tous les avantages

Prenez soin de votre garde-robe avec Philips

Un défroisseur à vapeur qui a du style

  • Idéal vêtements délicats et plis

  • Élégant, épuré, simple d'utilisation

  • Facile à transporter et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de l'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

7

Avis

3
1

26/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Such a handy steamer!

Since I managed to reserve this product, I have been excited to try this product! This product is quick and easy to use. The design has 2 settings - max and eco and it’s not too heavy to hold. The steamer is very efficient and steamed the clothes very well. It also comes with a heatproof glove to help protect your hands but also to store the steamer.

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

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25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Your perfect fabric refresh buddy

The Philips 5000 Series STH5020/ 10 Handheld Steamer is the perfect go to for a quick refresh for your fabric. It is gets hot quickly, keeps hot for long even after switching off. The design comes with 2 settings and it’s not too heavy to handle.

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

22/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Amazing steamer

This is the first time I try a handheld steamer and I’m very pleased about it! It’s very easy to use, lightweight and I love how fast heats up. It feels very strong and the most important thing it gets rid of all the creases immediately!!

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

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  1. Test effectué avec des souches test des bactéries/levures suivantes : Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test effectué avec les espèces d'acariens suivantes : Dermatophagoides farinae (acariens mâles et femelles adultes et à l'état de nymphe)

  2. La puissance nominale de 1 400 W se base sur une utilisation avec une source d'alimentation de 240 V. La puissance nominale réelle peut varier en fonction de la tension.