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STH5020/20
Ideaal voor delicate kleding en lastige plooien
Stijlvol, gestroomlijnd ontwerp en gebruiksvriendelijk
Handig, kan mee op reis en eenvoudig op te bergen
De Philips Handstomer 5000 is klaar om te stomen wanneer u dat bent. Stel gewoon de kop af om kleding op een kleerhanger of een plat oppervlak te stomen, en u kunt beginnen. Dankzij de verstelbare kantelbare kop kan de handstomer gemakkelijk mee op reis en is hij thuis weer snel opgeborgen.
De Philips Handstomer 5000 is super gebruiksvriendelijk en warmt op in slechts 35 seconden. Vergeet het opzetten van die grote onhandige strijkplank maar, die hebt u niet meer nodig. Stoom gewoon uw kleding en maak die kreukvrij op hangers of een plat oppervlak: de klus is zo geklaard.
Met de Philips Handstomer 5000 kunt u alles in uw kledingkast dat kan worden gestreken ontdoen van irritante kreukels. Eco is de ideale energiebesparende standaardinstelling en Max, met een hogere stoomsterkte, is geweldig voor moeilijkere kreukels en stoffen zoals katoen.
4.3
van 5
7
Reviews & awards
LeahG
26/07/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Such a handy steamer!
Since I managed to reserve this product, I have been excited to try this product! This product is quick and easy to use. The design has 2 settings - max and eco and it’s not too heavy to hold. The steamer is very efficient and steamed the clothes very well. It also comes with a heatproof glove to help protect your hands but also to store the steamer.
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
JummyK
25/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Your perfect fabric refresh buddy
The Philips 5000 Series STH5020/ 10 Handheld Steamer is the perfect go to for a quick refresh for your fabric. It is gets hot quickly, keeps hot for long even after switching off. The design comes with 2 settings and it’s not too heavy to handle.
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
SoleP
22/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Amazing steamer
This is the first time I try a handheld steamer and I’m very pleased about it! It’s very easy to use, lightweight and I love how fast heats up. It feels very strong and the most important thing it gets rid of all the creases immediately!!
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Getest met de bacterie-/giststammen: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^Getest met de mijtsoort: Dermatophagoides farinae (volwassen mannelijke en vrouwelijke mijten en nimfen).
Het vermogen van 1400 W is gebaseerd op een apparaat dat is aangesloten op een stopcontact van 240 V. Het daadwerkelijke vermogen kan verschillen, afhankelijk van de spanning.