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STH3020/70
Compact et pliable
Prêt à l'emploi en 30 secondes environ
1 000 W, jusqu'à 20 g/min
Plus besoin de table à repasser
Prêt à défroisser en seulement 30 secondes. Le voyant indique lorsque l'appareil est prêt, pour une séance aussi rapide que possible. Pas d'attente, pas de tracas.
Le défroisseur à main Philips série 3000 est fourni avec une pochette pratique pour les déplacements et facilitant le rangement à la maison.
Le défroisseur à main Philips série 3000 est équipé d'un réservoir d'eau amovible de 120 ml permettant de défroisser jusqu'à 1 tenue par remplissage. Le réservoir d'eau du défroisseur est facile à détacher et à remplir au robinet.
Notation globale
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition statique.