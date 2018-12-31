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  • Une solution compacte et pliable
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Série 3000Défroisseur à main

STH3020/70

Une solution compacte et pliable
Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement.
Voir tous les avantages

Un défroissage simple à la maison et en déplacement

Une solution compacte et pliable

  • Compact et pliable

  • Prêt à l'emploi en 30 secondes environ

  • 1 000 W, jusqu'à 20 g/min

  • Plus besoin de table à repasser

Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes

Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes

Prêt à défroisser en seulement 30 secondes. Le voyant indique lorsque l'appareil est prêt, pour une séance aussi rapide que possible. Pas d'attente, pas de tracas.

Pochette incluse pour faciliter le rangement

Pochette incluse pour faciliter le rangement

Le défroisseur à main Philips série 3000 est fourni avec une pochette pratique pour les déplacements et facilitant le rangement à la maison.

Réservoir d'eau amovible de 120 ml pour un remplissage facile

Le défroisseur à main Philips série 3000 est équipé d'un réservoir d'eau amovible de 120 ml permettant de défroisser jusqu'à 1 tenue par remplissage. Le réservoir d'eau du défroisseur est facile à détacher et à remplir au robinet.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition statique.