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STH3020/70
Compact en opvouwbaar
Binnen ˜30 seconden gebruiksklaar
1000 W, tot 20 g/min.
Geen strijkplank nodig
Klaar om te beginnen met stomen in slechts 30 seconden. Het lampje geeft aan wanneer u kunt beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Geen wachttijd, geen gedoe.
De handstomer uit de 3000-serie van Philips wordt geleverd met een etui, handig voor op reis of gewoon om het apparaat thuis op te bergen.
De handstomer uit de 3000-serie van Philips wordt geleverd met een afneembaar waterreservoir van 120 ml om een hele outfit te stomen zonder bij te vullen. U kunt het waterreservoir eenvoudig uit de stomer verwijderen en bijvullen onder de kraan.
Recensies
10 seconden stationair getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.