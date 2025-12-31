Afneembaar waterreservoir van 120 ml voor eenvoudig bijvullen

De handstomer uit de 3000-serie van Philips wordt geleverd met een afneembaar waterreservoir van 120 ml om een hele outfit te stomen zonder bij te vullen. U kunt het waterreservoir eenvoudig uit de stomer verwijderen en bijvullen onder de kraan.