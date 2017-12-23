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Arrêté

Perfect replacementTélécommande universelle

SRP2018/10

1.4

| (13) Avis

Télécommande universelle 8 en 1.

Remplace jusqu'à 8 télécommandes pour des appareils de type téléviseur, décodeur satellite, lecteur multimédia, lecteur Blu-ray, lecteur DVD, barre de son, console de jeux, équipement auxiliaire, etc. Configuration facile à l'aide de la bibliothèque de codes ou de la fonction d'apprentissage permettant de copier la télécommande existante.

Voir tous les avantages

Avec fonction d'apprentissage

Télécommande universelle 8 en 1.

  • 8 en 1

  • Bouton Smart

  • Fonction d'apprentissage

Compatible avec jusqu'à 2 000 marques connues

Bibliothèque de codes IR contenant jusqu'à 8 000 codes

La base de données contient les codes IR de grandes marques et de marques locales connues de téléviseurs, décodeurs satellite, lecteurs multimédia, lecteurs Blu-ray, lecteurs DVD, barre de son, consoles de jeux, etc.

Appuyez une fois sur le bouton Smart pour afficher le menu des applications à l'écran du téléviseur

Accédez à la bibliothèque d'applications du téléviseur Smart TV en appuyant sur le bouton Smart. Sélectionnez le code et réalisez la configuration facilement grâce à la bibliothèque de codes.

Spécificités Techniques

Foire aux questions

Manuels et documentation

Liste de compatibilité - English (US)

  • PDF fichier, 1.1 MB
  • 14 December 2023

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 307.2 kB
  • 12 June 2024

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