Télécommande universelle 8 en 1.

Remplace jusqu'à 8 télécommandes pour des appareils de type téléviseur, décodeur satellite, lecteur multimédia, lecteur Blu-ray, lecteur DVD, barre de son, console de jeux, équipement auxiliaire, etc. Configuration facile à l'aide de la bibliothèque de codes ou de la fonction d'apprentissage permettant de copier la télécommande existante.