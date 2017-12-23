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Niet meer leverbaar
SRP2018/10
8-in-1 universele afstandsbediening.
Ter vervanging van maximaal 8 afstandsbedieningen zoals TV, satellietdoos, mediaspeler, Blue-ray, DVD, SoundBar, gameconsole, Aux en meer. Eenvoudige installatie met behulp van de codebibliotheek of kopieer uw bestaande afstandsbediening met behulp van de leerfunctie.
8-in-1
Smart-knop
Leerfunctionaliteit
De database met IR-codes bevat TV, satellietdoos, mediaspeler, Blu-ray, DVD, Soundbar, gameconsole, enz. van de beste consumentenmerken en populaire lokale merken
Met de SMART-knop hebt u toegang tot de App-bibliotheek van uw Smart TV. Code is eenvoudig te selecteren en in te stellen in de codebibliotheek.