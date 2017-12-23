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Niet meer leverbaar

Perfect replacementUniversele afstandsbediening

SRP2018/10

1.4

| (13) Reviews & awards

8-in-1 universele afstandsbediening.

Ter vervanging van maximaal 8 afstandsbedieningen zoals TV, satellietdoos, mediaspeler, Blue-ray, DVD, SoundBar, gameconsole, Aux en meer. Eenvoudige installatie met behulp van de codebibliotheek of kopieer uw bestaande afstandsbediening met behulp van de leerfunctie.

Bekijk alle voordelen

Met leerfunctionaliteit

8-in-1 universele afstandsbediening.

  • 8-in-1

  • Smart-knop

  • Leerfunctionaliteit

Compatibel met tot 2000 populaire merken

IR-codebibliotheek tot 8000 codes

De database met IR-codes bevat TV, satellietdoos, mediaspeler, Blu-ray, DVD, Soundbar, gameconsole, enz. van de beste consumentenmerken en populaire lokale merken

Met één druk op de smart-knop opent u het App-menu op de TV

Met de SMART-knop hebt u toegang tot de App-bibliotheek van uw Smart TV. Code is eenvoudig te selecteren en in te stellen in de codebibliotheek.

Technische specificaties

Veelgestelde vragen

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 302 kB
  • 30 June 2024

Compatibiliteitslijst - English (US)

  • PDF bestand, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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