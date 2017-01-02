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Arrêté

ActionFitCasque sport Bluetooth®

SHQ7300LF/00

3.2

| (25) Avis

Conçu pour le sport et la musique

Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.

Voir tous les avantages

Appairage NFC par simple contact

Conçu pour le sport et la musique

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

L'ajusteur de câble intelligent optimise la longueur en fonction des besoins

L'ajusteur de câble intelligent permet d'adapter la longueur du câble en fonction de vos différentes activités sportives et de vos besoins. Il vous suffit de fixer le câble à l'ajusteur de câble et de le régler à la longueur qui vous convient pour pouvoir faire du sport sans craindre les nœuds !

Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport et toutes vos activités en extérieur. L'indice IPX2 est une norme internationale de résistance à l'humidité garantissant que la transpiration ou l'humidité ne pénètreront pas dans les écouteurs.

Bluetooth® pour de la musique et des appels sans fil

Bluetooth® pour de la musique et des appels sans fil

Pour écouter de la musique et basculer facilement sur des appels téléphoniques, le Bluetooth® est insurpassable ! Pour écouter vos morceaux préférés, appairez votre Philips SHQ7300 à votre smartphone ou à votre tablette Bluetooth®. Il vous suffit de taper une fois sur la commande intuitive de chaque coque pour régler le son ou mettre la musique en pause afin de téléphoner ou de prendre un appel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

25

Avis

02/01/2017

France

France

Très bon

Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones

31/05/2015

France

France

Courir sans fil :)

J'ai utilisé ces écouteurs durant les runnings days à Saint-Cloud. J'ai été séduit par leur qualité sonore et agréablement surpris par leur bonne tenue dans l'oreille. Le meilleur est l'absence de fil qui nous relie à l'appareil. On est enfin libre, et la sensation d'avoir sa tête attachée au bras ou à la ceinture disparaît enfin! La seule contrainte (minime) est le fait de devoir les charger mais philips a eu le bon gout d'y mettre un port micro usb (comme sur nos téléphone), çà évitera de devoir utiliser un câble spécifique. Le petit plus est le micro permettant de répondre sans sortir le tel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones

31/05/2015

Deutschland

Deutschland

In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz

Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

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