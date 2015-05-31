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SHQ7300LF/00
Ontworpen voor sport en muziek
De microdrivers van de Philips SHQ7300-sportoortelefoon bieden solide bastonen en een gebalanceerd geluid en de in-ear klemmetjes zorgen voor een goede pasvorm. Met one-touch NFC-connectiviteit en IPX2-vochtbestendigheid is dit de ultieme hoofdtelefoon voor muziekliefhebbende sporters.
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Met de slimme kabelafsteller kunt u de lengte van de kabel aanpassen, afhankelijk van uw verschillende sporten en specifieke behoeften. Klik de kabel op de kabelafsteller en beweeg deze naar de ideale lengte. Nu bent u klaar voor een soepele, knoopvrije workout!
Dankzij de waterdichte IPX2-materialen is de SHQ7300 ideaal voor buitenactiviteiten en sport. IPX2 is de internationale norm voor waterbestendigheid en zorgt ervoor dat er geen druppels zweet of vocht in het oordopje komen.
Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier en probleemloos schakelen tussen muziek en bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van uw favoriete muziek te genieten, koppelt u uw Philips-SHQ7300 met uw smartphone of tablet via Bluetooth. Een tikje op de intuïtieve bediening van elke oorschelp is genoeg om het geluid te regelen of een nummer te pauzeren tijdens inkomende en uitgaande gesprekken.
3.2
van 5
25
Reviews & awards
Mara11
31/05/2015
Deutschland
In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz
Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
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Lenny7
31/05/2015
Deutschland
Perfekt für Sport und Alltag
Die Kopfhörer sind jetzt seit 4 Wochen mein täglicher Begleiter! Ob zum Sport oder einfach auf dem Weg zur Uni überzeugen die Kopfhörer durch ihre Kompaktheit und die dafür sehr gute Klangqualität. Ohne lästiges Kabel sind die Kopfhörer schnell in der Tasche verstaut und umgekehrt genauso einfach und schnell mit dem Handy gekoppelt. Einziges Manko ist die für In-Ear Kopfhörer große Größe. Der Bauraum musste wohl für Akku und Bluetooth Sender/Empfänger etwas größer Ausfallen. Dazu muss man sagen das der Akku auch bei Regelmäßiger Nutzung mehrere Tage durchhält, sodass ich nur selten zur Steckdose wandern muss. Zusammenfassend kann ich die Kopfhörer echt weiterempfehlen für alle die die nicht nur für die Nutzung beim Sport sonder auch für den Alltag Leistungsfähige Kopfhörer suchen!
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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
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kutti
29/04/2015
Deutschland
Perfekter Sportbegleiter
Die Philips SHQ7300LF/00 Bluetooth Kopfhörer sind super für Sport geeignet. Sie bieten mir sowohl beim Mountainbike fahren als auch beim Long- und Skateboarden super Dienste. Durch die extra Sportbefestigung halten die Kopfhörer sogar bei ruckartigen Bewegungen und bleiben wo sie sind. Die Tonqualität ist absolut überzeugend. Sogar der Bass kommt gut an was ich von anderen In-Ear Kopfhörer nicht kenne. Auch beim telefonieren hat man keine Probleme etwas zu Verstehen oder verstanden zu werden. Die Bedienung ist simpel und funktioniert einwandfrei. Die Verbindung ist Problemlos herzustellen und ist stabil. Die Akkulaufzeit ist auch ausreichend, sodass man keine Angst haben muss wenn man mal etwas länger unterwegs ist ohne Musik dazustehen. Das Design finde ich persönlich sehr ansprechend einzig die Größe stört mich etwas da die Kopfhörer etwas zu weit für meinen Geschmack aus den Ohren rausschauen. Alles im Allen ein super Produkt welches ich nicht missen will!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
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