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Arrêté

ActionFitÉcouteurs tour de cou Sport

SHQ4000/10

3.1

| (14) Avis

Pour les activités sportives

Composés de matériaux étanches et d'un agent antibactérien favorisant l'élimination des bactéries, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs.

Voir tous les avantages

Maintien parfait

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Orange et gris

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Serre-câble

Serre-câble

Le serre-câbles permet de fixer les câbles ensemble.

Résiste à la sueur

Résiste à la sueur

Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

14

Avis

3

03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

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11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

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20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

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Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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