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Niet meer leverbaar

ActionFitSport-hoofdtelefoon met nekband

SHQ4000/10

3.1

| (14) Reviews & awards

Afgestemd op sport

Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat watervaste materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook tijdens intensief sporten.

Bekijk alle voordelen

Comfortabele pasvorm

Afgestemd op sport

  • ActionFit

  • Oranje/grijs

Transpiratiebestendig

Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie

Flexibele lichtgewicht nekband

Flexibele lichtgewicht nekband voor een optimale pasvorm - ontworpen voor het sporten

Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

14

Reviews & awards

3

03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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