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Niet meer leverbaar
SHQ4000/10
Afgestemd op sport
Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat watervaste materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook tijdens intensief sporten.
ActionFit
Oranje/grijs
Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie
Flexibele lichtgewicht nekband voor een optimale pasvorm - ontworpen voor het sporten
Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten
3.1
van 5
14
Reviews & awards
eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello