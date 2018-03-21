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Arrêté

ActionFitCasque Sport avec Micro

SHQ3405BL/00

1
| (4) Avis
REPOUSSEZ VOS LIMITES
Le casque Philips Actionfit NoLimits vous aide à rester concentré et motivé lorsque vous en avez le plus besoin. Grâce à ses tours d'oreille réglables et à son design étanche, vous profitez d'un casque d'une excellente qualité sonore, aussi intense que vos entraînements.
Voir tous les avantages

Casque sport avec tours d'oreille réglables

REPOUSSEZ VOS LIMITES

  • Idéal pour un usage en intérieur

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Tour d'oreille

3 tailles d'embouts pour un maintien optimal

3 tailles d'embouts pour un maintien optimal

Fourni avec 3 paires d'embouts de différentes tailles, pour un maintien optimal.

Tour d'oreille réglable breveté, pour un maintien personnalisé

Tour d'oreille réglable breveté, pour un maintien personnalisé

Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les oreilles tout en étant confortables. Accrochez simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les tours pour les adapter à votre morphologie. Vous êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que soient les circonstances.

Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée

Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée

Vos écouteurs ActionFit sont spécialement conçus dans une optique de durabilité et de robustesse. Leur câble protégé par du Kevlar ne se déchire pas et ne casse pas. Ils résistent aux conditions et aux séances de sport les plus extrêmes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

4

Avis

5
4
3
2

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

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12/11/2016

España

España

Acheteur vérifié

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

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