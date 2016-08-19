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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon met microfoon

SHQ3405BL/00

1
| (4) Reviews & awards
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De Philips Actionfit NoLimits-hoofdtelefoon helpt u geconcentreerd en gemotiveerd te blijven wanneer dat het meest nodig is. Met een verstelbaar oorhaakje en een lichtgewicht en zweetbestendig ontwerp kunt u genieten van een geweldig klinkende hoofdtelefoon die even intens is als uw work-outs.
Bekijk alle voordelen

Sporthoofdtelefoon met verstelbaar oorhaakje

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  • Beste voor binnengebruik

  • Zweet- en waterbestendig

  • oorhaakje

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Wordt geleverd met 3 verschillende maten oordopjes, zodat u de beste pasvorm kunt kiezen.

Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een gepersonaliseerde pasvorm

Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een gepersonaliseerde pasvorm

Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon een pasvorm die stevig maar toch comfortabel is. Breng de haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.

Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is ontworpen met het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel goed beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme omstandigheden — en work-outs.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

4

Reviews & awards

5
4
3
2

19/08/2016

Nederland

Nederland

Terneuzen

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit te zetten. Draagcomfort is wel oke, maar geluid en gebruik comfort vallen tegen.

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

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