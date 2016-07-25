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Arrêté

ActionFitÉcouteurs intra-auriculaires sport

SHQ2200/10

2.6

| (5) Avis

Pour les activités sportives

Avec ses tours d'oreille réglables brevetés, le SHQ2200 vous permet de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Les écouteurs restent en place, quelles que soient les circonstances, et le son puissant vous redonne de l'énergie.

Voir tous les avantages

Avec tour d'oreille réglable pour un confort optimal

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Orange et gris

Écouteurs pesant 8 g seulement pour un confort absolu

Écouteurs pesant 8 g seulement pour un confort absolu

Vos écouteurs ActionFit ne pèsent que 8 grammes, une légèreté qui les rend extrêmement agréables à porter. À vrai dire, vous oublierez très vite leur présence pendant que vous travaillez et pourtant vous continuerez à profiter d'une musique entraînante pour vous aider à vous dépasser.

Bloqueur réfléchissant au niveau du câble

Bloqueur réfléchissant au niveau du câble

Pince pour fil et étui protecteur pour une utilisation et un rangement faciles

Les écouteurs ActionFit sont munis d'une pince et d'un étui facilitant la gestion des fils et le rangement. Faites du sport sans être gêné par les fils, puis rangez vos écouteurs dans leur étui et le tour est joué.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 6

5

Avis

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

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Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

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Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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