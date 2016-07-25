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Niet meer leverbaar
SHQ2200/10
Speciaal voor sport
Dankzij het gepatenteerd verstelbaar oorhaakje kunt u zich met de SHQ2200 volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Deze hoofdtelefoon blijft altijd zitten en het geweldig geluid houdt u moeiteloos in beweging.
ActionFit
Oranje/grijs
Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 8 gram en biedt dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u geconcentreerd en gemotiveerd houdt.
De ActionFit-hoofdtelefoon heeft een eigen clip en etui voor eenvoudig opbergen van zowel snoer als hoofdtelefoon. Geniet dankzij de clip van uw workout zonder dat u verstrikt raakt in het snoer en berg de hoofdtelefoon daarna op in het ademende etui, veilig en droog!
2.6
van 5
5
Reviews & awards
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones