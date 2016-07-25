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Niet meer leverbaar

ActionFitSport-oortelefoon

SHQ2200/10

2.6

| (5) Reviews & awards

Speciaal voor sport

Dankzij het gepatenteerd verstelbaar oorhaakje kunt u zich met de SHQ2200 volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Deze hoofdtelefoon blijft altijd zitten en het geweldig geluid houdt u moeiteloos in beweging.

Bekijk alle voordelen

Met verstelbaar oorhaakje voor een optimale pasvorm

Speciaal voor sport

  • ActionFit

  • Oranje/grijs

Ultralichte hoofdtelefoon van 8 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort

Ultralichte hoofdtelefoon van 8 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort

Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 8 gram en biedt dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u geconcentreerd en gemotiveerd houdt.

Reflecterende stopper in de kabel

Reflecterende stopper in de kabel

Kabelclip en beschermend etui voor gebruiks- en opberggemak

De ActionFit-hoofdtelefoon heeft een eigen clip en etui voor eenvoudig opbergen van zowel snoer als hoofdtelefoon. Geniet dankzij de clip van uw workout zonder dat u verstrikt raakt in het snoer en berg de hoofdtelefoon daarna op in het ademende etui, veilig en droog!

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

5

Reviews & awards

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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