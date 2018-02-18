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Arrêté
SHQ1400LF/00
Idéal pour un usage en extérieur
Lavable
Résistant à la transpiration et à l'eau
Écouteur
Personnalisez vos écouteurs. Choisissez entre un tour d'oreille, des stabilisateurs ou des embouts pour un maintien optimal.
Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.
Conçu dans une optique de durabilité et de robustesse. Le câble protégé par du Kevlar ne se déchire pas et ne casse pas, pour résister aux séances de sport les plus extrêmes.
2.3
sur 6
8
Avis
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Oui, je recommande ce produit
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MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
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Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Avantages
leicht, guter Klang, passgenau
Contre
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
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