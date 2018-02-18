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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ1400LF/00

2.3
| (8) Reviews & awards
VERLEG UW GRENZEN
De Philips Actionfit RunWild-sporthoofdtelefoon helpt u naar een nieuw persoonlijk record. Hij is ultralicht en waterdicht en heeft een verstelbare pasvorm. Daarnaast zorgen krachtige drivers voor een diepe bas om uw lichaam in beweging te houden.
Bekijk alle voordelen

Sportoortjes met verstelbare pasvorm

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  • Beste voor buitengebruik

  • Wasbaar

  • Zweet- en waterbestendig

  • Oordopje

Personaliseer uw pasvorm met een oorhaakje, vleugeltje of oordopje

Personaliseer uw pasvorm met een oorhaakje, vleugeltje of oordopje

Personaliseer uw pasvorm. Kies een oorhaakje, vleugeltje of oordopje om de hoofdtelefoon stevig in uw oor te houden, zodat u kunt blijven bewegen.

Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid

Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid

Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.

Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Ontworpen voor duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme work-outs.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

8

Reviews & awards

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Voordelen

leicht, guter Klang, passgenau

Nadelen

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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