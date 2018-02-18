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Arrêté

ActionFitCasque Sport

SHQ1400CL/00

2.3
| (8) Avis
REPOUSSEZ VOS LIMITES
Légers, étanches et ajustables, les écouteurs sport Philips Actionfit RunWild vous aident à repousser vos limites. Les haut-parleurs puissants offrent des basses profondes pour maintenir votre corps en mouvement.
Voir tous les avantages

Écouteurs sport ajustables

REPOUSSEZ VOS LIMITES

  • Idéal pour un usage en extérieur

  • Lavable

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Écouteur

Personnalisez votre modèle avec des tours d'oreille, des stabilisateurs ou des écouteurs

Personnalisez votre modèle avec des tours d'oreille, des stabilisateurs ou des écouteurs

Personnalisez vos écouteurs. Choisissez entre un tour d'oreille, des stabilisateurs ou des embouts pour un maintien optimal.

La conception acoustique ouverte vous permet d'entendre les sons extérieurs pour rester vigilant et assurer votre sécurité.

La conception acoustique ouverte vous permet d'entendre les sons extérieurs pour rester vigilant et assurer votre sécurité.

Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.

Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée

Câble renforcé en Kevlar® pour une durabilité inégalée

Conçu dans une optique de durabilité et de robustesse. Le câble protégé par du Kevlar ne se déchire pas et ne casse pas, pour résister aux séances de sport les plus extrêmes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 6

8

Avis

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Avantages

leicht, guter Klang, passgenau

Contre

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

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