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Niet meer leverbaar
SHQ1400CL/00
Beste voor buitengebruik
Wasbaar
Zweet- en waterbestendig
Oordopje
Personaliseer uw pasvorm. Kies een oorhaakje, vleugeltje of oordopje om de hoofdtelefoon stevig in uw oor te houden, zodat u kunt blijven bewegen.
Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.
Ontworpen voor duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme work-outs.
2.3
van 5
8
Reviews & awards
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Voordelen
leicht, guter Klang, passgenau
Nadelen
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1400CL Casque Sport