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Arrêté
SHQ1007/28
Anti-transpiration
Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.
Le microphone et les commandes extrêmement profilés vous permettent de parler, d'écouter et de contrôler à distance votre iPod/iPhone/iPad.
Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.
Le fil court de 60 cm a été spécialement conçu pour ceux qui portent un brassard, mais vous pouvez facilement y ajouter la rallonge de 60 cm pour avoir un peu plus de liberté de mouvement.
Notation globale