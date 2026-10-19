ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail
  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail

Niet meer leverbaar

Sport-oortelefoon

SHQ1007/28

Zweetbestendig

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterafstotende en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.

Bekijk alle voordelen

met afstandsbediening en microfoon voor iPhone

Zweetbestendig

Transpiratiebestendig

Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie

Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Kabelklem

Kabelklem

Klem helpt om het snoer vast te zetten

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.