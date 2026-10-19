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Niet meer leverbaar
SHQ1007/28
Zweetbestendig
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterafstotende en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.
Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie
Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten
Klem helpt om het snoer vast te zetten
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