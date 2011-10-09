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Arrêté

CineosCasque haute définition

SHP9000/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Son haute définition

Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.

Voir tous les avantages

Hi-fi absolue

Son haute définition

  • Son haute définition

Arceau ajustable pour un confort assuré

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Pochette de rangement incluse

0

Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

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Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

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