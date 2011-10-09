Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Son haute définition
Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.
Son haute définition
Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.
0
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones