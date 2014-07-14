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Niet meer leverbaar
Puur High Definition-geluid
Deze ultieme High Definition-hoofdtelefoon levert een zeer gedetailleerd geluidsbeeld. Speciaal getunede luidsprekerdrivers reageren uiterst precies op audiosignalen. Ultrabrede frequentierespons.
Puur High Definition-geluid
De luidspreker-driver van 50 mm combineert de gevoeligheid van het materiaal samengesteld mylar met het vermogen van neodymium, waardoor het magnetische circuit een krachtig en storingsvrij geluid levert.
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug zorgt voor een verbinding met een grotere betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones