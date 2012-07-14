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Arrêté

Casque haute définition

SHP8000/10

4.2

| (13) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Son haute résolution et maintien parfait

Avec des haut-parleurs Deluxe FloatingCushions et un son haute résolution, ce casque Philips SHP8000 offre un plaisir d'écoute suprême.

Voir tous les avantages

Son haute résolution et maintien parfait

  • Son haute résolution

  • Circum-aural

Rallonge de 1,6 m + câble de 1,4 m pour toutes les occasions

Rallonge de 1,6 m + câble de 1,4 m pour toutes les occasions

Adaptateur 3,5 - 6,3 mm inclus

L'arceau intérieur 3D s'adapte automatiquement à la forme de votre crâne

L'arceau intérieur 3D s'adapte automatiquement à la forme de votre crâne

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.2

sur 6

13

Avis

85%

recommandent ce produit

1

14/07/2012

Suisse

Suisse

super trop bien juste dommage il y a 1 cable acrocher au 2 cote comparais a des beats ou il y en a 1

les câbles sont derengants quand on les compare a des beats audio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP8000 Casque haute définition

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP8000 Casque haute définition

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Das BESTE für meine Ohren!

Kopfhörer mit gutem Klang, schönem Design, optimal zu tragen und gutem Preis-Leistungsverhältnis !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP8000 HiFi-Kopfhörer

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06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP8000 Hi-fi headphones

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