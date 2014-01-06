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  • Product, lifestyle

Niet meer leverbaar

HiFi-hoofdtelefoon

SHP8000/10

4.2

| (13) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Hoge resolutie audio en perfecte pasvorm

De luxe FloatingCushions produceren geluid van hoge kwaliteit en zorgen voor de beste luisterervaring op deze Philips SHP8000-hoofdtelefoon

Bekijk alle voordelen

Hoge resolutie audio en perfecte pasvorm

  • Audio met hoge resolutie

  • Voor over het oor

Verlengsnoer van 1,6 m + snoer van 1,4 m voor elke gelegenheid

Verlengsnoer van 1,6 m + snoer van 1,4 m voor elke gelegenheid

Adapter van 3,5 - 6,3 mm meegeleverd

De 3D-binnenhoofdband past zich automatisch aan de vorm van uw hoofd aan

De 3D-binnenhoofdband past zich automatisch aan de vorm van uw hoofd aan

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-1679531

Recensies

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4.2

van 5

13

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

1

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8000 Hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8000 Hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8000 Hi-fi headphones

05/02/2013

Nederland

Nederland

Goed in alle regionen

Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8000 Hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8000 Hi-fi headphones

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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