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Arrêté

Casque TV filaire d'intérieur

SHP5500/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Performances sonores dynamiques du téléviseur

Casque stéréo léger et confortable, conçu spécialement pour les téléviseurs. Profitez de vos programmes TV favoris sans déranger votre entourage. Un câble de 6 mètres permet de regarder la télévision à distance en toute facilité. Réglage du volume inclus.

Voir tous les avantages

Pour TV

Performances sonores dynamiques du téléviseur

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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recommandent ce produit

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10/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Headset helps

This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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