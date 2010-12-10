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Niet meer leverbaar
Dynamisch TV-geluid
Lichte en comfortabele stereohoofdtelefoon die akoestisch is afgestemd op het geluid van de TV. Geniet van uw favoriete TV-programma's zonder anderen te storen. Een snoer van 6 meter zorgt dat u ook op afstand comfortabel TV kunt kijken. Inclusief volumeregeling.
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
Met aandacht voor de kleinste details hebben de geluidstechnici het ontwerp voorzien van een aansluitmechanisme dat voorkomt dat de afneembare kabel per ongeluk losraakt.
De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
SamSpade
10/12/2010
United Kingdom
Headset helps
This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5500 Indoor Corded TV Headphone