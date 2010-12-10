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Niet meer leverbaar

TV-hoofdtelefoon met snoer voor binnen

SHP5500/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Dynamisch TV-geluid

Lichte en comfortabele stereohoofdtelefoon die akoestisch is afgestemd op het geluid van de TV. Geniet van uw favoriete TV-programma's zonder anderen te storen. Een snoer van 6 meter zorgt dat u ook op afstand comfortabel TV kunt kijken. Inclusief volumeregeling.

Bekijk alle voordelen

Voor TV

Dynamisch TV-geluid

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Uniek aansluitmechanisme voor afneembare kabel

Met aandacht voor de kleinste details hebben de geluidstechnici het ontwerp voorzien van een aansluitmechanisme dat voorkomt dat de afneembare kabel per ongeluk losraakt.

Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

10/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Headset helps

This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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