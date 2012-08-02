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Arrêté
Idéal à la maison comme en déplacement
Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
Pour l'intérieur et l'extérieur
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
Les coussinets ultra-doux pour arceaux, disponibles dans un matériau assorti aux coussinets pour écouteurs, allient réglage précis et stabilité du maintien, sans trop serrer la tête.
4.8
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP5401 Stereo Headphones
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gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
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20/12/2011
Nederland
Oui, je recommande ce produit
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