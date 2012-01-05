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Niet meer leverbaar

Stereohoofdtelefoon

SHP5401/00

4.8

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Voor thuis en onderweg

De stereohoofdtelefoon biedt een krachtig geluid en is door zijn gewicht gemakkelijk mee te nemen zodat u zowel binnens- als buitenshuis kunt genieten van een geweldig geluid en optimaal comfort.

Bekijk alle voordelen

Voor thuis en onderweg

  • Voor binnen en buiten

Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort

Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde aangesloten, waardoor het risico op verwarring vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt opwinden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones

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