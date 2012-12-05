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Arrêté

Casques hi-fi stéréo

SHP3000/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Basses dynamiques, maintien confortable

Avec ses haut-parleurs 40 mm puissants et légers en néodyme, ses coques auto-réglables et ses coussinets perforés très aérés, le SHP3000 est sans aucun doute idéal pour une utilisation en intérieur.

Voir tous les avantages

Basses dynamiques, maintien confortable

  • Circum-aural

  • Noir

Haut-parleurs 40 mm à réglage acoustique pour un son équilibré et détaillé

Haut-parleurs 40 mm à réglage acoustique pour un son équilibré et détaillé

Câble simple face créant moins de nœuds

Coussinets très respirants dispersant la chaleur

Coussinets très respirants dispersant la chaleur

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
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1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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