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Niet meer leverbaar
Dynamische bas, comfortabele pasvorm
Lichtgewicht ontwerp met krachtige 40 mm neodymium-luidsprekers; automatisch verstelbare oorschelpen en zeer goed ademende geperforeerde kussens; de SHP3000 is duidelijk uw beste metgezel voor gebruik binnenshuis.
Voor over het oor
Zwart
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP3000 HiFi Stereo Headphones