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Niet meer leverbaar

HiFi-stereohoofdtelefoon

SHP3000/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Dynamische bas, comfortabele pasvorm

Lichtgewicht ontwerp met krachtige 40 mm neodymium-luidsprekers; automatisch verstelbare oorschelpen en zeer goed ademende geperforeerde kussens; de SHP3000 is duidelijk uw beste metgezel voor gebruik binnenshuis.

Bekijk alle voordelen

Dynamische bas, comfortabele pasvorm

  • Voor over het oor

  • Zwart

Akoestisch afgestemde luidsprekers van 40 mm voor een uitgebalanceerd geluid

Akoestisch afgestemde luidsprekers van 40 mm voor een uitgebalanceerd geluid

Enkelzijdige kabels voor minder knopen

Uiterst ademende, geperforeerde kussen verdelen de warmte

Uiterst ademende, geperforeerde kussen verdelen de warmte

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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