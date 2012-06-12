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Arrêté

Casque stéréo

SHP2700/00

4.4

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Puissance de sortie sonore

Casque aux puissants haut-parleurs délivrant des performances sonores exceptionnelles

Voir tous les avantages

Pour musique, PC, MP3, CD

Puissance de sortie sonore

  • Qualité sonore intermédiaire

Confort extrême pour des heures d'écoute

Associées aux coussinets en velours, les coques ergonomiques améliorent votre confort pour un plaisir audio prolongé.

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Casque arceau avec coque réversible pour entendre ce qui se passe autour de vous

Utilisez votre casque DJ-Style tout en entendant ce qui se passe autour de vous

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Avantages

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Contre

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereokopfhörer

Date d'utilisation 2020-12-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereokopfhörer

Date d'utilisation 2020-12-23

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  • D'un accès anticipé aux soldes.
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