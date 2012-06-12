ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Stereohoofdtelefoon

SHP2700/00

4.4

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Krachtig geluid

Deze hoofdtelefoon van normale grootte met robuuste luidsprekerdrivers biedt krachtig geluid.

Bekijk alle voordelen

Voor uw muziekspeler, PC, MP3 of CD

Krachtig geluid

  • Mid-range-helderheid

Ultiem draagcomfort voor vele uren luisterplezier

De zachte, fluwelen oorkussens en ergonomisch gevormde oorschelpen zorgen voor langdurig luisterplezier.

Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

Luister wat er gebeurt en luister naar uw hoofdtelefoon in DJ-stijl

U kunt de oorschelp aan twee kanten dragen, zodat u met één oor kunt luisteren

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones

24/06/2012

Nederland

Nederland

Voor die prijs een uitstekend produkt

Van de week gekocht via de Philipsshop.Aflevering was correct en op tijd. De hoofdtelefoon wordt door mij het meest gebruikt op de iPad en is daar uitermate geschikt voor. Heeft een goede klank met mooie bassen. En door het draaien van de oorschelpen kan hij geheel aan je hoofd worden aangepast wat zeer prettig is. Nogmaals,voor die prijs, een echte aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.