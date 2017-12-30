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Arrêté
Ultraléger avec câble TV de 6 m
Ce casque léger, idéal pour les longues utilisations, est fourni avec une extension de câble de 6 m pour une plus grande liberté de mouvement. En outre, il est doté d'évents Bass Beat pour un son riche et profond.
Supra-aural
Argent
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.
3.9
sur 6
18
Avis
87%
recommandent ce produit
Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Oui, je recommande ce produit
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daniel1
17/09/2009
France
Longueur de fil
A ma connaissance, c'est le seul casque TV avec un câble de 6 mètres. Ainsi pas de perte de son à cause d'une rallonge.
Cet avis concerne le produit SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
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Dino54
23/05/2014
Deutschland
dieses Produkt erleichtert mein Leben
ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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