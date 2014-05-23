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Niet meer leverbaar

TV-hoofdtelefoon met snoer voor binnen

SHP1800/00

3.9

| (18) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Ultralicht + TV-kabel van 6 m

Een lichtgewicht hoofdtelefoon die zeer lang meegaat. Dankzij het verlengsnoer van 6 meter hebt u nog meer bewegingsvrijheid en kunt u zelf bepalen waar u gaat zitten. Bovendien zorgen de Bass Beat-openingen voor een rijk en diep geluid.

Bekijk alle voordelen

Hoofdtelefoon voor TV

Ultralicht + TV-kabel van 6 m

  • Voor op het oor

  • Zilver

Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, diepe bastonen.

De lichte hoofdband verbetert het comfort en de duurzaamheid

Het lichte materiaal dat voor de hoofdband wordt gebruikt

Beter comfort voor langdurig gebruik

Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van uw oor, zodat u met meer plezier en comfort langere tijd kunt luisteren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

18

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

1

23/05/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt erleichtert mein Leben

ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

09/07/2012

Deutschland

Deutschland

Toller preiswerter TV-Kopfhörer

Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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