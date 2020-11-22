Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SHL3065BK/00
Basses claires et puissantes
Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.
4.1
sur 6
25
Avis
91%
recommandent ce produit
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Luchtbevochtiger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Luchtbevochtiger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Luchtbevochtiger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Luchtbevochtiger