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  • Beats puissants, basses profondes
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Arrêté

Casque avec Micro

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Avis | 83% recommandent ce produit
Beats puissants, basses profondes
Les écouteurs de petite taille aux basses puissantes Philips MyJam Vibes sont dotés d'embouts ovales pour le confort et d'un revêtement métallisé pour un design élégant et une protection supplémentaire.
Voir tous les avantages

Design compact et protection métallisée sous vide

Beats puissants, basses profondes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables offrent un confort optimal

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables offrent un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques

Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques

Les micros intégrés permettent de basculer facilement entre l'écoute de la musique et la réponse aux appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.

Un vernis brillant et coloré, à la fois élégant et protecteur

Un vernis brillant et coloré, à la fois élégant et protecteur

Un vernis de haute qualité, brillant et coloré, crée un aspect profilé tout en ajoutant une surface de protection supplémentaire.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3705WT Cuffie con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3705WT Cuffie con microfono

27/05/2018

France

France

Bon rapport qualité prix

Le son est assez profond pour un produit de cette gamme de prix. Un seul bémol : la durabilité assez faible du produit (4 mois en général)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3705BK Casque avec Micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3705BK Casque avec Micro

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