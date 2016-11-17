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Arrêté
SHE3705BK/00
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
Les micros intégrés permettent de basculer facilement entre l'écoute de la musique et la réponse aux appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.
Un vernis de haute qualité, brillant et coloré, crée un aspect profilé tout en ajoutant une surface de protection supplémentaire.
3.8
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
Raider54
17/11/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Dieses Produkt hat mich voll überzeugt
Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
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rzzgdu48
13/12/2016
Italia
piccolo è bello
Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3705WT Cuffie con microfono
Oui, je recommande ce produit
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magik
27/05/2018
France
Bon rapport qualité prix
Le son est assez profond pour un produit de cette gamme de prix. Un seul bémol : la durabilité assez faible du produit (4 mois en général)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3705BK Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3705BK Casque avec Micro