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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.
Een hoogwaardige, glanzende en kleurrijke coating creëert een strakke look en zorgt voor een extra beschermende laag.
3.8
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Raider54
17/11/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Dieses Produkt hat mich voll überzeugt
Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
rzzgdu48
13/12/2016
Italia
piccolo è bello
Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3705WT Cuffie con microfono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3705WT Cuffie con microfono
Gerri
16/07/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Ich bin zufrieden
Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon