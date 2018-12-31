De la musique puissante. Des appels clairs.

Basculez entre une playlist, un podcast et un appel en un clin d'œil. Grâce aux haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés et à la réduction de bruit passive, le son est parfaitement clair. Les embouts interchangeables sont disponibles en trois tailles différentes, pour un maintien optimal.