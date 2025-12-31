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Niet meer leverbaar
SHE1405BK/10
Ga helemaal op in een podcast. Laat u bewegen door muziek. De ovale akoestische buis en verwisselbare rubberen caps in drie maten zorgen voor een perfecte afsluiting. Luister comfortabel en geniet van goede passieve geluidsisolatie.
Neem een oproep aan en pauzeer uw afspeellijst, allemaal zonder uw smartphone aan te raken, dankzij de afstandsbediening in het snoer.
Deze in-ear-koptelefoon heeft een snoer van 1,2 m lang. Een zacht rubberen anker tussen de oordopjes en snoeren beschermt uw aansluiting en zorgt ervoor dat het geluid consistent blijft.
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