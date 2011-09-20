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Arrêté
Transmission limpide
Casque hi-fi sans fil numérique Philips pour une réception sonore d'une netteté sans pareille. Le bruit de fond est quasiment éliminé pour vous offrir un son d'une remarquable clarté. Grâce à la base de recharge avec voyant d'état de charge, le casque se recharge facilement.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
La transmission du signal audio vers le casque est numérique, ce qui permet d'obtenir une qualité supérieure ainsi qu'une excellente résistance aux interférences.
Cet arceau rembourré et réglable est recouvert d'un tissu perméable à l'air qui assure un port confortable lors d'une utilisation prolongée.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone