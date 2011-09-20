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Niet meer leverbaar

CineosDigitale draadloze hoofdtelefoon

SHD9100/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Kristalheldere transmissie

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon van Philips, voor de helderste geluidsontvangst die er is. Achtergrondruis wordt bijna volledig gereduceerd, waardoor u geniet van kristalhelder geluid. Opladen is eenvoudig dankzij het basisstation met batterijstatusindicator.

Bekijk alle voordelen

Digitale draadloze HiFi

Kristalheldere transmissie

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Digitale audio en transmissie voor ultieme kwaliteit

Het audiosignaal is geheel digitaal, van zender tot hoofdtelefoon, voor een uitstekende kwaliteit en bestendigheid tegen interferentie.

Ademende hoofdband voor meer comfort bij langdurig gebruik

De goed gepolsterde, automatisch passende hoofdband van ademend materiaal voorkomt transpiratie en ongemak tijdens langdurig gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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