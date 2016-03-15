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Arrêté
SHD9000/10
Son de qualité CD avec transmission numérique sans fil
Grâce à la technologie audio Kleer, le casque garantit une transmission sans perte, fidèle à 100 % à l'enregistrement original. Avec une portée de 100 m et un arceau réglable confortable, écoutez de la musique chez vous sans aucun inconvénient.
Circum-aural
Noire
2 batteries NiMh AAA, pour un poids optimal
Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité.
La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.
4.0
sur 6
35
Avis
Cram
15/03/2016
France
Très bon produit
Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9000 Casque sans fil numérique
Oui, je recommande ce produit
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charliesierra
10/02/2015
France
Trés bon casque
Le son est parfait et le casque fonctionne a bonne distance malgré les obstacles. Aprés un probleme de charge, il m'a été échangé rapidement grace au SAV trés compétent. La qualité sonore est proche de celle de casque filaire haut de gamme.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9000 Casque sans fil numérique
Oui, je recommande ce produit
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balagan
19/04/2014
France
Son parfait sans interférences
grande qualité d'écoute, facile d'utilisation, design parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9000 Casque sans fil numérique
Oui, je recommande ce produit
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