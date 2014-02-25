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Niet meer leverbaar

Digitale draadloze hoofdtelefoon

SHD9000/10

4

| (35) Reviews & awards

Echte CD-geluidskwaliteit, draadloos digitaal

Hoofdtelefoons met Kleer ongecomprimeerde audio staan garant voor overdracht zonder verlies, waarbij de geluidskwaliteit volledig gelijk blijft aan de oorspronkelijke opname. Met een bereik van 100 meter en een comfortabele, zelf-instelbare hoofdband is het een ideale manier om zonder gedoe thuis van muziek te genieten.

Bekijk alle voordelen

Kleer ongecomprimeerde audio

Echte CD-geluidskwaliteit, draadloos digitaal

  • Voor over het oor

  • Zwart

2 AAA oplaadbare NiMh-batterijen voor optimaal gewicht

2 AAA NiMh-batterijen voor optimaal gewicht

Krachtige neodymium-luidsprekers van 40 mm

Krachtige neodymium-luidsprekers van 40 mm

Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren superieure HiFi-geluidsprestaties.

Digitaal signaal voor gegarandeerde sterke ontvangst

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

35

Reviews & awards

1

25/02/2014

Nederland

Nederland

Uitstekend product

Dit product heb ik nu 4 dagen in mijn bezit en ik kan niet anders zeggen dan perfect! Geluid en draagcomfort prima, mute-knop een welkom extra. Het opladen vergt enige oefening, de hoofdtelefoon moet met precisie op het basisstation worden geplaatst. De sterkte van de led-indicators had iets zwakker kunnen zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone

16/06/2013

Nederland

Nederland

Is aan te raden

Product is prima, en doet wat ik er van verwacht heb.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone

16/06/2013

Nederland

Nederland

Is aan te raden

Product is prima, en doet wat ik er van verwacht heb.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone

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