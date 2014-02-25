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Niet meer leverbaar
SHD9000/10
Echte CD-geluidskwaliteit, draadloos digitaal
Hoofdtelefoons met Kleer ongecomprimeerde audio staan garant voor overdracht zonder verlies, waarbij de geluidskwaliteit volledig gelijk blijft aan de oorspronkelijke opname. Met een bereik van 100 meter en een comfortabele, zelf-instelbare hoofdband is het een ideale manier om zonder gedoe thuis van muziek te genieten.
Voor over het oor
Zwart
2 AAA NiMh-batterijen voor optimaal gewicht
Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren superieure HiFi-geluidsprestaties.
De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.
4.0
van 5
35
Reviews & awards
heku
25/02/2014
Nederland
Uitstekend product
Dit product heb ik nu 4 dagen in mijn bezit en ik kan niet anders zeggen dan perfect! Geluid en draagcomfort prima, mute-knop een welkom extra. Het opladen vergt enige oefening, de hoofdtelefoon moet met precisie op het basisstation worden geplaatst. De sterkte van de led-indicators had iets zwakker kunnen zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone
BMLu
16/06/2013
Nederland
Is aan te raden
Product is prima, en doet wat ik er van verwacht heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone
Will19
16/06/2013
Nederland
Is aan te raden
Product is prima, en doet wat ik er van verwacht heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9000 Digital Wireless Headphone