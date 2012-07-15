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Arrêté

Casque sans fil numérique

SHD8900/00

4.4

| (14) Avis | 92% recommandent ce produit

Musique sans fil exceptionnelle

Transmission numérique irréprochable, réception très nette et véritable qualité CD garantissent une acoustique incroyablement dense et nuancée. Des performances audio doublées d'un confort remarquable, grâce à un arceau intérieur à réglage automatique et des coussinets ultradoux.

Voir tous les avantages

Haute fidélité jusque dans le moindre détail

Musique sans fil exceptionnelle

  • Charge rapide

Transmission numérique irréprochable (2,4 GHz)

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Véritable qualité CD pour savourer pleinement la musique

La véritable qualité CD vous permet de savourer pleinement la musique, grâce à un processus de transmission numérique sophistiqué garantissant la non-compression des données. Ce que vous entendez est richement détaillé et fidèle à la source.

Concept à double antenne pour une réception à 360º

Le concept à double antenne garantit l'absence de zone de silence, indépendamment des angles de réception. Le casque est doté de deux antennes individuelles respectivement situées dans les coques gauche et droite. Il offre une qualité audio remarquable sans la moindre interruption (pas de zone de silence) et toute la liberté de mouvement inhérente à la technologie sans fil.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

14

Avis

92%

recommandent ce produit

1

15/07/2012

France

France

le bonheur tout simplement.

il perturbe enormement ma vie de tous les jours l ayant pratiquement en permanance sur les oreilles je n entends plus sonnette et telephone.j ai eu des plaintes TANT PIS.la neuvieme avec lui je ne m en lasse pas. merci de l avoir fabrique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8900 Wireless HiFi Headphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8900 Wireless HiFi Headphone

29/11/2009

France

France

Cet avis concerne le produit SHD8900 Digital wireless headphones

Cet avis concerne le produit SHD8900 Digital wireless headphones

13/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Simply one of the best wireless headphones money can buy

Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8900 Wireless HiFi Headphone

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