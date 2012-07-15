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Arrêté
Musique sans fil exceptionnelle
Transmission numérique irréprochable, réception très nette et véritable qualité CD garantissent une acoustique incroyablement dense et nuancée. Des performances audio doublées d'un confort remarquable, grâce à un arceau intérieur à réglage automatique et des coussinets ultradoux.
Charge rapide
La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.
La véritable qualité CD vous permet de savourer pleinement la musique, grâce à un processus de transmission numérique sophistiqué garantissant la non-compression des données. Ce que vous entendez est richement détaillé et fidèle à la source.
Le concept à double antenne garantit l'absence de zone de silence, indépendamment des angles de réception. Le casque est doté de deux antennes individuelles respectivement situées dans les coques gauche et droite. Il offre une qualité audio remarquable sans la moindre interruption (pas de zone de silence) et toute la liberté de mouvement inhérente à la technologie sans fil.
4.4
sur 6
14
Avis
92%
recommandent ce produit
slepiner
15/07/2012
France
le bonheur tout simplement.
il perturbe enormement ma vie de tous les jours l ayant pratiquement en permanance sur les oreilles je n entends plus sonnette et telephone.j ai eu des plaintes TANT PIS.la neuvieme avec lui je ne m en lasse pas. merci de l avoir fabrique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD8900 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
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alexe029
29/11/2009
France
Cet avis concerne le produit SHD8900 Digital wireless headphones
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h1978
13/03/2015
United Kingdom
Simply one of the best wireless headphones money can buy
Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips
Oui, je recommande ce produit
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